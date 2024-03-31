Adana'da akıntıya kapılan çocukların durumu

Adana'da dün akıntıya kapılan 2 çocuğun kuzen olduğu ve birinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına giren 11 yaşındaki Abdullah Turan ve 10 yaşındaki kuzeni Ebubekir Turan akıntıya kapıldı. Çocukların bağırması üzerine çevredekiler kanala atlayıp çocukları kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Sevindirici haber geldi

Ebubekir Turan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken Abdullah Turan'ın durumunun halen ağır olduğu öğrenildi. - ADANA