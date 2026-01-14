Haberler

Evden AK-47 ve el bombası çıktı: 4 tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan baskında AK-47 uzun namlulu tüfek, el bombası ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Evde bulunan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.U.'un (40) evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, şüphelinin merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Yapılan baskında A.U., evde bulunan Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ile C.C. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu tüfek, 47 adet uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


