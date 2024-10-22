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Adana'da Aile Katliamı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da Aile Katliamı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde şizofren olduğu öne sürülen Serdar Aydın, annesi, babası ve anneannesini uyudukları sırada tabanca ile başından vurdu. Aile bireylerinden ikisi olayda hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Serdar Aydın, kendisinin suçsuz olduğunu öne sürerek, iftira atılması durumunda gereğinin yapılacağını ifade etti.

Adana'da annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vuran şüpheli adliyeye sevk oldu. Annesini ve anneannesini öldüren şüpheli, "Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan Serdar Aydın (26) ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde Serdar Aydın annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

"Polisi arayıp ailesinin vurulduğunu söyledi"

Serdar Aydın, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Baba İlyas Aydın'ın durumu ağır ve hastanede tedavisi sürüyor.

"Ben öldürmedim, uyandığımda kanlar içinde yatıyorlardı"

Emniyetteki sorgusunda Serdar Aydın," Gece 10'da yattım, 4 gibi silah seslerini duydum. Uyandığımda odaya gittim hepsi kanlar içinde yatıyordu. Ben öldürmedim, 112 arayıp yardım istedim" dediği öne sürüldü.

"Gereken gerektiği zaman yapılacak"

Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Aydın," Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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