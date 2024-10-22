Üye Girişi
Haberler

Adana'da Aile Katliamı: Şizofreni Tedavisi Gören Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Aile Katliamı: Şizofreni Tedavisi Gören Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, şizofreni tedavisi gören Serdar Aydın, uykudaki annesi, babası ve anneannesini tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da uykudaki annesi, babası ve anneannesini tabancayla başından vurarak öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın (26), iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha (61), babası İlyas (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) başlarından tabancayla vurdu. Daha sonra Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mintaha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı da gözaltına aldı. Akşam saatlerinde ise İlyas Aydın da kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın annesi ve anneannesinin cenazelerinin ise toprağa verildiği, babasının cenazesinin ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdar Aydın Şizofreni şizofreni Güvenlik Politika 3-sayfa Sarıçam Aydın adana Suç

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia! MHP liderinin çıkışından sonra beklenen izin geldi
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 23 Ekim Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Asgari ücret 2025 tahmini belli oldu PSG PSV kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) PSG PSV özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? 23 Ekim Çarşamba 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ekim Çarşamba Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atama İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 23 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Arsenal Shakhtar Donetsk kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Arsenal Shakhtar Donetsk özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi puan durumu SON DURUM ne 23 Ekim Çarşamba? Juventus Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.