Haberler

Adana'da lüks villada aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Adana'da lüks villada aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, Sergen Altunbaş'ın eşinin evi terk etmesinin ardından çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurarak intihar etmesi sonrası sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

ADANA'da Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi. G.A., Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş'a ait lüks otomobili ateşe verdi.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü.

Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.

Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi