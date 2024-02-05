Adana'da Ağaç Keserken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kişi dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Aladağ ilçesine bağlı Kızıldam Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi dağlık alanda dal kesmek için bir ağaca çıktı. Dalları kestiği sırada fenalaşan kişinin eşi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağaçtan indirilen kişi Aladağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı. - ADANA