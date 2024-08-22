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Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü, 'sodayı içerken boğazıma kaçtı' dedi

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Adana'da meydana gelen kazada 8 yaşındaki Baran Bülgen hayatını kaybederken, sürücü ise 'sodayı içerken boğazıma kaçtı' savunmasında bulundu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Adana'da 8 yaşındaki Baran Bülgen'in ölümü, biri ağır 3 kadının yaralanmasına neden olan sürücünün ifadesinde, "Kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım" dedi.

Kaza, 16 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Fırat S.'nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bülgen, annesi Zozan Bülgen (41), akrabası Perihan Bülgen (38) ve komşusu Büşra Tan'a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bülgen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Baran Bülgen'in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

'Soda' savunması pes dedirtti

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fırat S.'nin ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.'yi de araca aldık. Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım" demesi pes dedirtti.

"Uyuşturucu madde etkisinde değildim"

Ayrıca Fırat S., kendisine saldıran mahalleliden şikayetçi olmadığını da belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum. Kaza anında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde değildim. Bana saldıran, aracıma zarar veren kişilerden de şikayetçi değilim." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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