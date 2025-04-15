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Adana'da 7 Yaşındaki Cumali'den 4 Gündür Haber Alınamıyor

Adana'da 7 Yaşındaki Cumali'den 4 Gündür Haber Alınamıyor
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Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 7 yaşındaki oğlu Cumali, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 4'üncü gününde hâlâ bulunamadı. Cumali, 12 Nisan sabahı arkadaşlarıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu 7 yaşındaki Cumali, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 4'üncü gününde halen bulunamadı.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile ve işçiler, yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

Gece geç saatlere kadar yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmazken sabahın erken saatlerinde ekiplerin arama çalışması yeniden başladı. Ekiplerin, sulama kanalının Akdeniz'e döküldüğü noktada arama çalışmasını yoğunlaştırdığı bildirildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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