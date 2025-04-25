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Adana'da 653 Kilogram Kaçak Tütün ve 1.25 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 653 Kilogram Kaçak Tütün ve 1.25 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana polisi, gerçekleştirdiği operasyonlarla toplamda 653 kilogram kaçak tütün, 1 milyon 250 bin adet makaron ve 150 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 653 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 4 gözaltı

ADANA - Adana polisi, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçak 653 kilogram tütün, 1 milyon 250 bin adet makaron ve sigara ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Seyhan ilçesindeki 2 işyerini belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 1 milyon 250 bin adet kaçak makaron, 150 bin adet doldurulmuş sigara, 635 kilogram kıyılmış kaçak tütün, bin paket bandrolsüz sigara, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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