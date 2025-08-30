Adana'da 500 TL'lik Şofben Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 70 Yaşındaki Kiracı Öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, şofben parası yüzünden çıkan tartışmada 70 yaşındaki kiracı Hüseyin Başak, ev sahibi Yener R. ve eşi tarafından dövülerek hayatını kaybetti. Şüpheliler, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 TL'lik şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli öğretmen ve eşi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğretmen adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli öğretmen adliyeye ağlayarak çıktı

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan Çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ev sahibi şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.'nin ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
