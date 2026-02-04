Adana'da 5 bin sentetik ecza ele geçirildi: 2 tutuklama
Adana'da jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 5 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.B. ve D.D. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa