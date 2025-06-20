Adana'da 400 Litre Sahte İçki Yakalandı

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Adana'da 400 Litre Sahte İçki Yakalandı
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Adana'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üretilen bir ev ve iki iş yerinde toplam 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

400 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da sahte içki üretilen ev ile 2 iş yerinde 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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