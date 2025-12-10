Haberler

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar Haber Videosunu İzle
Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 14 ve 15 yaşlarındaki 4 çocuk, vitrinden beğendikleri motosikletleri, galeriye girerek saniyeler içerisinde çaldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çocuklar evlerinde kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda 30 Kasım'da sıfır motosiklet satışı yapan bir galeride hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

ÖNCE VİTRİNDEN BEĞENDİLER SONRA ÇALDILAR

Çocuklar vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. Ardından çocuklardan biri zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

4 ÇOCUK EVLERİNDE YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olay anı ise anbean güvelik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları sabah galeriye geldiğinde motosikletlerin eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarına baktı. Hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 çocuğun kaçış güzergahını çıkarttı. Çocukların evlerine gittiği tespit edildi. Yapılan operasyonla 4 çocuk da evlerinde yakalandı. Çaldıkları motosikletler de ele geçirilerek galeriye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Cezasızlık algısını değiştirmediğiniz sürece kundaktaki bebekler bile bu ülkede suç işler hale gelir. Senin suçlun kötü, benim suçlum iyi diye adaletli davranılmazsa bu ülkede namuslu adam bulamazsınız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

adana çok görmemek gerekir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
title