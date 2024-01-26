Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afad verilerine göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedildi.