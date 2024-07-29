Adana'da 316 Şüpheli Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 316 şüphelinin yakalandığını ve 127'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 316 şüpheli yakalanırken, 127'si tutuklandı. Tutuklanan 127 şüpheliden 28'inin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 65 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 25 ruhsatsız tüfek ve bin 348 fişek ele geçirilirken, 5 araç, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirtilen tarihlerde, 4 iş yeri ve 1 kişiye yasal işlem yapılırken, 72 kişiye toplamda 70 bin 343 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA