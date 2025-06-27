Adana'da 270 Bin TL'lik Hırsızlık Olayında Şüpheli Yakalandı

Adana'da 270 Bin TL'lik Hırsızlık Olayında Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evden 270 bin TL değerinde hırsızlık yapan 23 yaşındaki şüpheli R.A., polisin çalışması sonucu yakalandı. Üzerinden çalıntı 5 bin TL çıkan zanlı, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Adana'da bir evden 270 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Üzerinden çalıntı 5 bin TL ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Olay, 9 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki şüpheli R.A., panjur kapısını zorlayarak girdiği evin yatak odasından, poşet içerisindeki 20 bin TL ve 250 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi H.A., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis, şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Adresi de tespit eden polis R.A. yakalandı. Şüphelinin üzerinden çalıntı olduğu değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan ve hırsızlığı itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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