Adana'da 254 suç ve 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 254 suç ve 25 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, iftira" gibi 254 suç ve 25 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ferhat Yusuf K.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Firari hükümlü güven timlerinin desteğiyle sokakta yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA