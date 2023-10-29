Adana'da 21 yaşındaki genç kadın kocası tarafından öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki Hatice Demir'in kocası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da 21 yaşındaki genç kadının, kocası tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzerine Adana Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Hatice Demir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

Hatice Demir'in kocası E.D. (27) ise karısını boğarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. - ADANA