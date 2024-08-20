Adana'da 205 şüpheli yakalandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 12-18 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin yakalandığını, 41'inin ise tutuklandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 205 şüpheli yakalanırken 41'i tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda ise 2 bin 843 şahıs sorgulanırken, 575'inin mobil göç aracına götürüldüğü, 1 kişinin toplama merkezine, 5 kişinin ise geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 25 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 35 şarjör, 10 ruhsatsız tüfek, 725 fişek-kartuş, 170,54 gram uyuşturucu madde ve bin 194 uyuşturucu hap ile 1 çelik yelek ele geçirildi. 3 bin 105 motosikletin sorgulandığı çalışmalarda, 2 otomobil-motosiklet ise çalıntı olarak yakalandı. Kavşaklarda cam sildiği-dilendiği belirlenen 18 kişi hakkında da cezai işlem uygulandı. - ADANA