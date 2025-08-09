Adana'da 2,8 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma yaptı. Operasyonda toplam 2 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

