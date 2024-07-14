Üye Girişi
Haberler

Adana'da 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.O. yakalandı. Hükümlü, Sarıçam Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Adana'da 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.O. yakalandı.

Hükümlü, Sarıçam Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title