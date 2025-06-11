Adana'da 17 Yaşındaki Şüpheli İki Araç Çaldı, Fıstık Bahçesinde Yakalandı

Adana'da 17 Yaşındaki Şüpheli İki Araç Çaldı, Fıstık Bahçesinde Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki D.H. düz kontak yaparak bir kamyonet ve ardından bir panelvan çaldı. Polis tarafından kovalamaca sonucu fıstık bahçesinde yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da 17 yaşındaki şüpheli aynı gün içinde düz kontak yaparak panelvan ve kamyonet çaldı. En son çaldığı panelvanı kovalamacada terk eden şahıs, polis tarafından fıstık bahçesinde yakaladı.

İddiaya göre, D.H. (17) Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nden düz kontak yaparak bir kamyonet çaldı. D.H. olaydan saatler sonra bu kez de aynı ilçeye bağlı Güzevler Mahallesi'nden düz kontak yönetimiyle panelvan araç çalarak kayıplara karıştı. Araç sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan takip sonucunda, şüphelinin çaldığı panelvan araçla Ceyhan ilçesine gittiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. D.H.'nin kullandığı araç belirlenip durdurulmak istendi. Şüpheli 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araçla kaçışın mümkün olmayacağını anlayan D.H., Mustabeyli Mahallesi'nde aracı terk etti. Yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelinin peşini güvenlik güçleri bırakmadı. Bir fıstık bahçesine girerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan D.H., cezaevine gönderildi.

2 araç ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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