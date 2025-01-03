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Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'i babasının öldürdüğü iddia edildi

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Adana'da yol kenarında başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Rafet D'yi, aralarında çıkan tartışma sonucu babasının öldürdüğü, annesinin ise her şeyi bildiği halde sustuğu iddia edildi. Daha sonra anne ve babanın çocuğun kıyafetlerini çıkartıp "başkası öldürdü" süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü.

Adana'da yol kenarında başından vurularak öldürülmüş halde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Rafet D'nin ölümüne ilişkin kan donduran iddialar ortaya atıldı.

YOL KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda iddiaya göre, yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Rafet D'ye ait olduğu tespit edilen cansız beden otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Rafet D'nin cenazesi defnedilirken jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'i babasının öldürdüğü iddia edildi

"BABA ÖLDÜRDÜ, ANNE SUSTU" İDDİASI

Rafet D'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu için sürekli ailesiyle tartıştığı, olay günü de yine anne ve babasıyla tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine babanın çocuğu önce darp ettiği sonra tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Daha sonra baba Mehmet D. ile anne Sevinç D'nin çocuğun kıyafetlerini çıkarıp otomobile koyup "başkası öldürdü" süsü vermek için yol kenarına attığı ileri sürüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde baba Mehmet D'nin cinayeti işlediği anne Sevinç D.'nin ise olayı gizlediği tespit edildi.

AİLE GÖZALTINDA

Bunun üzerine jandarma, akşam saatlerinde ailenin evine yaptığı operasyonla anne ve babayı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı.

Anne ve baba çocuğu öldürüp yol kenarına attıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkınca 1 Ocak günü Suluca Mahallesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Hiç bir şey olmamış gibi babanın çocuğun toprağa verilmeden önce yıkanmasına da katıldığı öğrenildi.

Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'i babasının öldürdüğü iddia edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZiro Latife:

Yeni türkiye aile facialarından öte gitmiyor

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Artık ailelerde aile bireylerini öldürmeye başladı Allah sonumuzu hayreylesin haber doğru ise

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