Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN İHBARIYLA YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Babasının iş yerine gitmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk yolda bisikletli bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı. Kaçıp kurtulan çocuğun ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli O.Y.'yi (60) gözaltına aldı.

"CİNSEL İSTİSMARDAN SUÇ KAYDI VAR" İDDİASI

O.Y. jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada olayı öğrenen vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin daha öncede cinsel istismardan suç kaydı olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.