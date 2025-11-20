Haberler

Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN İHBARIYLA YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Babasının iş yerine gitmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk yolda bisikletli bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı. Kaçıp kurtulan çocuğun ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli O.Y.'yi (60) gözaltına aldı.

"CİNSEL İSTİSMARDAN SUÇ KAYDI VAR" İDDİASI

O.Y. jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada olayı öğrenen vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin daha öncede cinsel istismardan suç kaydı olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Halkımız nirvanaya ulaştı. Karı kızı bıraktık erkeklere dadanır olduk. Helede çocuk EY İDAMMM NERDESİN.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
