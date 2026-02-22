Haberler

Adana'da 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir depoya düzenledikleri operasyonda 10 milyon 110 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da jandarma ekipleri 10 milyon 110 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin satış ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 10 milyon 110 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
