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Adana'da 10 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi

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Adana İl Jandarma Komutanlığı, bir evde yaptığı baskında 10 kilogram 244 gram metanfetamin ve bir hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

10 kilogram 244 gram metanfetamin ele geçirildi

ADANA - Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 kilogram 244 gram metanfetamin ele geçilirken, bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler bir evde uyuşturucu olduğunu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve baskın yapan jandarma ekipleri hassas burunlu köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada köpek elbise dolabındaki valize tepki verdi. Ekipler valizi açtığında 10 kilogram 244 gram metanfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayın şüphelisi olarak N.Ü.G. isimli kadın gözaltına alındı.

Adana'da 10 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Hukuk Adana Suç

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