Adana'da 10 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi

10 kilogram 244 gram metanfetamin ele geçirildi

ADANA - Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 kilogram 244 gram metanfetamin ele geçilirken, bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler bir evde uyuşturucu olduğunu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve baskın yapan jandarma ekipleri hassas burunlu köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada köpek elbise dolabındaki valize tepki verdi. Ekipler valizi açtığında 10 kilogram 244 gram metanfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayın şüphelisi olarak N.Ü.G. isimli kadın gözaltına alındı.