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Adana'da 10 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi

Adana'da 10 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıkları baskında 10 kilo 244 gram metanfetamin buldu. Olayla ilgili 26 yaşındaki N.Ü.G. isimli kadın gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 kilo 244 gram metanfetamin ele geçilirken, bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler bir evde uyuşturucu olduğunu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve baskın yapan jandarma ekipleri hassas burunlu köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada köpek elbise dolabındaki valize tepki verdi. Ekipler valizi açtığında 10 kilo 244 gram metanfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayın şüphelisi olarak N.Ü.G. (26) isimli kadın gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık adana Suç

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