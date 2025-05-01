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Adana'da 1 Mayıs Kutlaması ve Simitçilerin Mücadelesi

Adana'da 1 Mayıs Kutlaması ve Simitçilerin Mücadelesi
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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen kutlamalar sırasında simitçiler bariyerlerin arkasında ekmek parası kazanma çabası gösterdi.

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı. Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken, simit ve su satıcıları ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

İstasyon Meydanı'nda konuşmaların ardından konser düzenlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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