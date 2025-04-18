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Adana'da 1 Kilo 52 Gram Metamfetamin ve Tüfek Ele Geçirildi

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Adana'da narkotik polisleri hafif ticari bir aracı durdurarak 1 kilo 52 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler, uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını savundu. Bir kişi tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 kilo 52 gram metamfetamin yakalattılar, "Satıcı değil içiciyiz" savunması yaptılar

ADANA - Adana'da narkotik polisleri durdurduğu hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerin 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yapılan takip sonucu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin, 16,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Araçtaki Derviş K.(40), Gaffar T.Gökhan K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sahibi olduğu belirlenen Derviş K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli, Gaffar T. ve Gökhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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