Adana Ceyhan'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

İlçeye bağlı Hamdilli ve Dokuztekne Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Ekipler orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor. - ADANA