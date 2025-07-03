Adana Ceyhan'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Adana Ceyhan'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hamdilli ve Dokuztekne Mahallesi arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

İlçeye bağlı Hamdilli ve Dokuztekne Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Ekipler orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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