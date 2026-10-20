Adana Ceyhan'da 2 kilo 95 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana Ceyhan'da 2 kilo 95 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde öncü ve artçı hareket ettikleri değerlendirilen 2 araç durduruldu; yapılan aramalarda 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında öncü ve artçı şeklinde hareket ettiği değerlendirilen 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı