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Adana Ceyhan'da 2 kilo 95 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Adana Ceyhan'da 2 kilo 95 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde öncü ve artçı hareket ettikleri değerlendirilen 2 araç durduruldu; yapılan aramalarda 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında öncü ve artçı şeklinde hareket ettiği değerlendirilen 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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