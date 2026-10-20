Adana Ceyhan'da 2 kilo 95 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında öncü ve artçı şeklinde hareket ettiği değerlendirilen 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı