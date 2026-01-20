Bakan Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Tunç paylaşımında, "Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA