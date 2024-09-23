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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var, TÜBİTAK inceliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi.

"KAMUOYUNA YANSIMAYAN BAZI HUSUSLAR VAR"

19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışında kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili şunları kaydetti; "Soruşturma gizli tabii ki soruşturma kapsamında, özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu. İfadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak birtakım yorumlar/tespitler yapılabilir.

"KATİL YA DA KATİLLER YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Burada Narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var.

"DNA TESPİTLERİ VAR, BAZI ÇAKIŞMALAR İNCELENİYOR"

Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Narin Güran Yılmaz Tunç Politika Tübitak Cinayet 3-sayfa Hukuk Yargı

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Yorumlar (9)

selçuk gündoğdu:

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YENİ Mİ ORTAYA ÇIKIYOR,BENCE ACELE ETTİELR,GÜNDEMİ NE KADAR DA MEŞGUL EDİYODU ,TÜH BE YAIRDA KESTİNİZ

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12
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Beyhan Bakici:

Evet dılan polat meselesi böyle unutuldu 300 mılyon rusvet döndüğü soylenıyor adalet var sankı bırde bakanı var

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Beşiktaşlı:

Bi iki ay daha bekleriz. Sonra çıkar başka bir açıklama yaparsın, zamanla gündemden düşer. Faili meçhul bir cinayet olarak tarihe yazılır sonunda

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oturan:

narin öleli 1 ay olacak hala bir köydeki 10 kişiden kim katil bulamadınız Tübitak devreye girecekmiş. Şimdiye kadar niye girmedi niye şimdiye kadar kameralar incelenmedi. Bana bırakın 1 günde bulayım hodri meydan yetkiyi verin 1 günde bulsmszsam beni hapise atın bakansın ama bulamıyorsan istifada bir erdemdir

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ALİ BEY:

HAA BAKAN BEY 20 SUÇ KAYDI OLAN DIŞARIDA RAHATÇA GEZEN BİR MAHLUKTA POLİSİMİZİ ŞEHİT ETTİ BU KONULARDADA BİZİ BİLGİLENDİRSENİZ HALK OLARAK ÇOK MERAK EDİYORUZ.

14
0
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Musa Gerçekçi:

Bu gizlilik kararları herzaman pldugu gibi, bu olaydada halkı saha çok şüphelere çekiyor ! Madem

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0
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Musa Gerçekçi:

Madem yeni videolar ve deliller var, bence bunlar halkla paylaşılmalı.

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Vatan:

şimdiye kadar nerdeydiniz kamera kamera milleti iyi uyutuyorwunuz he

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