Bakan Gürlek, Özel ve Emir'den kazandığı 150 bin liralık tazminatı AFAD'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir'e açtığı davada mahkeme tarafından 150 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Bakan Gürlek, bu tazminatı AFAD'a bağışladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti. Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.

Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı. - ANKARA

İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'IN "Gölge lideri" Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı