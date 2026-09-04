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14 Yıl Sonra Adalet: Nusaybin Cinayetinde 15 Gözaltı

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Adalet Bakanı, Mardin Nusaybin'de 2012'de öldürülen İsmail Akın ve kızı Elif'in dosyasının yeniden incelendiğini, yeni delillerle 4 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 şüphelinin arandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Mardin Nusaybin'de 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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