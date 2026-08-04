Vatandaşlık Sahtekarlığına Büyük Operasyon
Adalet Bakanı Gürlek:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında;
Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı