Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon: 10 Gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek: "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı