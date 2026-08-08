Adalet Bakanı: İki Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı