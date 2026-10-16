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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de 3 yıl önceki cinayetin aydınlatıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir'de 3 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlığa kavuşturulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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