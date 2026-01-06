Haberler

Adalar'da denize düşen şahıs 8 gündür aranıyor

Adalar açıklarında denize düştüğü değerlendirilen bir şahsın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde sürüyor. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, deniz ve karadan arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Adalar açıklarında denize düştüğü değerlendirilen bir şahsın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Şile DEGAK Özel Timi (21. K. Ligi) ile Sarıyer DEGAK Özel Timi (4. K. Ligi) başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, AFAD ekipleri ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor. Kartal, Heybeliada ve Kadıköy'de görev yapan Sahil Güvenlik botları da arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ekipler, Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kadıköy açıklarında deniz yüzeyi ve su altı taramalarını sürdürürken, karadan da arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp şahsa ulaşmak için ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
afad her yerde allah razı olsun gece gündüz dağda bayırda enkazda denizde trafikte yolda. devlet erkanları bu yiğtlerin hakkını fazlasıyla verin.

