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Acun Ilıcalı'yı şaşırtan anlar: Böylesi ilk defa yaşanıyor

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Heyecan ve rekabetin doruk noktasına ulaştığı Survivor All Star 2025'in dün akşam yayınlanan son bölümünde ilginç bir an yaşandı. Survivor yarışmacılarından Asena Demirbağ, rakip takımın yarışmacısı Batuhan Karacakaya'yı destekleyerek Acun Ilıcalı'yı şaşkına çevirdi. Survivor tarihindeki bu alışılmadık hareket, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Survivor All Star 2025'te heyecan dorukta! Rekabetin zirveye çıktığı yarışmada, dün akşamki dokunulmazlık oyununda yaşananlar, adeta geceye damgasını vurdu. Oyun sırasında, All Star takımından Asena Demirbağ'ın, rakip takımda yer alan Batuhan Karacakaya'yı desteklemesi, izleyenleri şaşkına çevirdi. Asena, yaşanan ilginç olayla ilgili konseyde yaptığı açıklamada 'Beni tahrik ettiği sürece ben de onunla uğraşacağım ve onun rakiplerini desteklemeye devam edeceğim' dedi.

Acun Ilıcalı'yı şaşırtan anlar: Böylesi ilk defa yaşanıyor

Asena'nın takım arkadaşı Hikmet yerine Batuhan'ı desteklemesiyle ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. Büyük şaşkınlık yaşayan Ilıcalı, şu sözleri kullandı, 'Ben hatırlamıyorum, belki hatırlayanlar vardır. Survivor'da normal bir dokunulmazlık oyununda karşı taraftan birini destekleyen ilk yarışmacı oldu. Yanlış anlamayın kadın haftası ve ben bunu Survivor'da hiç görmedim. Gören varsa hatırlatsın ben hatırlamıyorum. Hiç böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

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Acun Ilıcalı'yı şaşırtan anlar: Böylesi ilk defa yaşanıyor
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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