Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Açık Kasa Kamyonette Tehlikeli Çocuk Yolculuğu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların kasanın en arka kısmında oturduğu ve tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

Şehrin göbeğinde kamyonet kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kaydedildi. 01 BRT 55 plakalı açık kasa kamyonetin arkasında yaşları küçük çocukların yürekleri ağza getirdiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan ikisinin kasanın en arka kısmına oturdukları ve diğerlerinin ise eşyalar ile birlikte içeri kısımda olduğu yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.