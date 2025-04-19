Açık Kasa Kamyonette Tehlikeli Çocuk Yolculuğu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların kasanın en arka kısmında oturduğu ve tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.
Şehrin göbeğinde kamyonet kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların görüntüleri yürekleri ağza getirdi.
Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kaydedildi. 01 BRT 55 plakalı açık kasa kamyonetin arkasında yaşları küçük çocukların yürekleri ağza getirdiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan ikisinin kasanın en arka kısmına oturdukları ve diğerlerinin ise eşyalar ile birlikte içeri kısımda olduğu yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa