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Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, eğitim sırasında yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim esnasında gerçekleşen kaza neticesinde yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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