Acemi Kasaplar Kurban Bayramı'nda Hastanelik Oldu

Acemi Kasaplar Kurban Bayramı'nda Hastanelik Oldu
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Bolu'da kurban kesimi yapmak isteyen acemi kasaplar, çeşitli yaralanmalarla acil servise başvurdu. Elini bıçakla kesen ve hayvan darbesiyle yaralanan kasaplar, hastane müdahalesiyle tedavi edildi.

"Acemi kasaplar" acil servisin yolunu tuttu

BOLU - Bolu'da kurban kesmek için kolları sıvayan onlarca acemi kasap soluğu hastanede aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle kurban kesiminde yaralandı. Müdahalesi yapılan acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

"10 yıldan beri hayvan kesim işlemi yapıyorum"

Elini zincire sıkıştıran Ahmet Kocabıyıkoğlu, "Kurbanlık hayvanı tutayım derken elim zincire sıkıştı, doktorlar 4 dikiş attı. 10 yıldan beri hayvan kesim işlemi yapıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

"Hayvanın derisini yüzerken bıçakla elimi kestim"

Deri soyma işlemi yaparken elini bıçakla kesen Oktay Karakabak, "Bıçak kesti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Hayvanın derisini yüzerken bıçakla elimi kestim. 6-7 dikiş atıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
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