Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acemi hırsızlar kameraya yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de bir motosikleti kilidini kırarak çalmak isteyen, fakat defalarca denemelerine rağmen başarılı olamayan acemi hırsızlar cep telefonu kamerasına yakalandı.

Eskişehir'de bir motosikleti kilidini kırarak çalmak isteyen, fakat defalarca denemelerine rağmen başarılı olamayan acemi hırsızlar cep telefonu kamerasına yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan bir motosiklet 2 hırsızın hedefi oldu. Acemi hırsızlar çalmak istedikleri motosikletin zincirini defalarca kırmayı denedi fakat başarılı olamadı. Motosikletin başında dakikalarca zaman geçiren fakat başarılı olamayan acemi hırsızlar, bir süre sonra elleri boş şekilde ara sokaklarda gözden kayboldu.

Acemi hırsızların komik anları ise bir polise haber verdikten sonra video çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(Ali Furkan Çetiner /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title