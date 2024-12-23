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Aç Kalan Tilki Kümesten Tavuk Çaldı

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Bingöl'de aç kalan bir tilki, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde kümesten tavuk alarak kaçtı. O anlar, doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi'nin bahçesinde kaydedildi.

Aç kalan tilki, kümesten tavuğu alıp kaçtı

BİNGÖL - Bingöl'de aç kalan ve yerleşim yerine inen tilki, kümese girip tavuğu ağızlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Aftor mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre aç kalan tilki, doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi'nin bahçesine girdi. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra kümese girdi. Kümese giren tilki, bir tavuğu ağzına alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aç Kalan Tilki Kümesten Tavuk Çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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