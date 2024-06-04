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Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü

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Elazığ'da bir kadının eli kesilince, geç gelen eniştesiyle tartışan bir şahıs, eniştesini döverek öldüresiye yaraladı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, hastaneye götürülerek tedavi edildi ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Mehmet Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde eli kesilen kadın, eşi K.T.'yi arayarak kendisini hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Eve geç gelen K.T.'yi kapıda kayınbiraderi A.R.A. karşıladı. "Kız kardeşimin eli kesilmiş neden gelip hastaneye götürmüyorsun" diyen A.R.A. ile eniştesi K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs eniştesine tekme ve yumruklarla saldırdı. Eniştesini yere yatıran şahıs, defalarca kafasına yumruk ve tekme attı. Adamın bağrışları sonucunda dışarı çıkan yeğeni, kız kardeşi ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile şahıs kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavisi yaptırılan şahıs, şikayetçi ve davacı olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ 3.Sayfa Haberler

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