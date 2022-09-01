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Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü. Abisini öldüren şahıs, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde iddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı.

CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞINA HABER VERMİŞ

Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.'nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

kavga Fatih 3. Sayfa Haberler

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