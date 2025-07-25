ABD, Suriye'de DEAŞ Üst Düzey Liderini Vurdu

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde, CENTCOM güçleri tarafından düzenlenen bir baskında, üst düzey DEAŞ lideri Dhiya' Zawba Muslih al-Hardani ve DEAŞ bağlantılı iki yetişkin oğlu Abdallah Dhiya al-Hardani ile ABD al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani öldürüldü" denildi.

ABD ordusu, Suriye'de DEAŞ operasyonu düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde, CENTCOM güçleri tarafından düzenlenen bir baskında, üst düzey DEAŞ lideri Dhiya' Zawba Muslih al-Hardani ve DEAŞ bağlantılı iki yetişkin oğlu Abdallah Dhiya al-Hardani ile ABD al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani öldürüldü" denildi.

Açıklamada, öldürülen DEAŞ mensuplarının, ABD ve koalisyon güçleri ile yeni Suriye Hükümeti için tehdit oluşturduğu belirtilirken, "Hedefte bulunan 3 kadın ve 3 çocuk zarar görmedi. İster uyudukları yer olsun, ister faaliyet gösterdikleri ya da saklandıkları yer olsun, ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte DEAŞ teröristlerini nerede olurlarsa olsunlar acımasızca takip etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Merkez Komutanlığı bölgeyi, müttefiklerimizi ve anavatanımızı tehdit eden IŞİD teröristlerini kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratmaya kararlıdır" denildi. - ŞAM