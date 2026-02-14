ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: "3 narko-terörist öldürüldü"

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu operasyon sırasında 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyreden bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın terör örgütü olarak belirlenen organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 3 narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi. - FLORIDA